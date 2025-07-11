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19:02, 11 июля 2025Культура

Продюсер допустил возвращение Пугачевой в Россию

Сенгер: Пугачева не говорила жестких слов о россиянах, поэтому может вернуться
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Игорь Сенгер, работающий с крупными российскими артистами, заявил, что уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) Алла Пугачева еще может вернуться в страну. Его слова цитирует портал News.ru.

По словам Сенгера, Примадонна не позволяла себе жестких слов о России и россиянах, в отличие от ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

«Вернется в свою арбатскую квартиру. С Киркоровым соседями будут. А потом квартиры объединят и всех четверых детей будут вместе растить», — пошутил он.

Галкин же, напротив, еще не скоро сможет заслужить прощение у жителей страны за свои резкие высказывания. Сенгер назвал шоумена неумным человеком.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах.

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