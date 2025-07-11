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11:34, 11 июля 2025Силовые структуры

Раненный в грудь россиянин смог сбежать от убийцы-неудачника

СК: В ЯНАО раненый ножом мужчина отбился от несостоявшегося убийцы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Надыме задержали местного жителя, который пытался зарезать приятеля во время застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Предварительно, все произошло 9 июля. Мужчины распивали спиртные напитки, но в какой-то момент между ними возник конфликт. Тогда один из приятелей взял нож и начал бить им по оппоненту. Потерпевший получил удар лезвием в грудь, однако, несмотря на ранение, смог отбиться и обратиться за помощью в больницу.

Несостоявшемуся убийце предъявлено обвинение по статье о покушении.

Ранее в Новосибирске суд приговорил несовершеннолетнюю к шести годам лишения свободы за покушение на 13-летнюю девочку.

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