Раненный в грудь россиянин смог сбежать от убийцы-неудачника

СК: В ЯНАО раненый ножом мужчина отбился от несостоявшегося убийцы

В Надыме задержали местного жителя, который пытался зарезать приятеля во время застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Предварительно, все произошло 9 июля. Мужчины распивали спиртные напитки, но в какой-то момент между ними возник конфликт. Тогда один из приятелей взял нож и начал бить им по оппоненту. Потерпевший получил удар лезвием в грудь, однако, несмотря на ранение, смог отбиться и обратиться за помощью в больницу.

Несостоявшемуся убийце предъявлено обвинение по статье о покушении.

Ранее в Новосибирске суд приговорил несовершеннолетнюю к шести годам лишения свободы за покушение на 13-летнюю девочку.