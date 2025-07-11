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08:26, 11 июля 2025Силовые структуры

Российская школьница получила срок за удары ножом по 13-летней знакомой

В Новосибирске школьница получила 6 лет за попытку убить 13-летнюю знакомую
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Новосибирске суд приговорил несовершеннолетнюю к шести годам лишения свободы за покушение на 13-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Школьницу признали виновной по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в испытательной колонии. Суд также взыскал с подсудимой два миллиона рублей.

По данным ведомства, 30 сентября 2023 года несовершеннолетняя встретилась с потерпевшей в Кудряшовском бору. Они гуляли, однако потом осужденная достала из кармана заранее приготовленные перчатки и канцелярский нож. Она порезала руки знакомой, повалила ее на землю и продолжила наносить удары по жизненно важным органам. Потерпевшей удалось спастись, притворившись мертвой.

Ранее в Красноярске 18-летний юноша выстрелил в шумного прохожего из пистолета.

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