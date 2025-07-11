Губернатор Гладков: Белгородская область потеряла 160 тысяч гектаров пашни

Из-за регулярных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородская область лишилась порядка 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Ущерб от попыток вторжения иностранных солдат раскрыл губернатор российского агрорегиона Вячеслав Гладков. Его слова приводит ТАСС.

Вышеуказанные сведения были предоставлены «исходя из оперативной обстановки» в области. В результате военных действий регион потерял значительную часть пашни, резюмировал Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. «Вышло из оборота 160 тысяч гектаров пашни», — посетовал руководитель области.

Дополнительные проблемы региону доставляют неблагоприятные погодные условия. Из-за весенних заморозков, в частности, сильно пострадали местные посевы сахарной свеклы. Кризисная ситуация со сборами также наблюдается в соседней Курской области, которая ранее тоже столкнулась с массированными атаками ВСУ. Под угрозой оказались урожаи ряда других агрокультур.

В этой связи в конце мая 2025 года российские власти предоставили пострадавшим от обстрелов украинской армии и непогоды белгородским аграриям финансовую господдержку. Местным фермерам, как уточнялось, выделили из федерального бюджета гранты на общую сумму 95 миллионов рублей. Также предпринимателям предложили перенести производство и хозяйство из Белгородской области в более безопасные регионы.