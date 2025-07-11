Раскрыта распространенная ошибка при употреблении кофе с утра

Психолог Кейлор предупредила об упадке сил из-за кофе после пробуждения

Психолог Лия Кейлор заявила, что многие люди с утра совершают одну распространенную ошибку при употреблении кофе. Ее она раскрыла в разговоре с изданием Vanitatis.

Кейлор призвала не пить кофе сразу же после пробуждения, а подождать как минимум 30 минут. «Когда вы открываете глаза, организм вырабатывает мощную дозу кортизола», — пояснила она.

Этот гормон необходим, чтобы взбодрить человека, но если в это время выпить кофе, то эффект получится обратный и человек почувствует упадок сил, который сохранится на весь день. В долгосрочной перспективе такая привычка снижает эффективность кофеина, предупредила Кейлор.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что далеко не всеми напитками можно запивать лекарства. Так, по ее словам, медикаменты не стоит сочетать с грейпфрутовым соком.