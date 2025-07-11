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15:58, 11 июля 2025Россия

Раскрыты подробности о жизни вернувшихся с СВО тысяч российских бойцов

Замминистра труда Баталина: Более 48 тысяч участников СВО нашли себе работу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Более 48 тысяч участников специальной военной операции (СВО) на Украине нашли себе работу. Подробности об их жизни после возвращения с фронта раскрыла замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина на заседании президиума Совета законодателей России, передает РБК.

По словам Баталиной, за мобилизованными россиянами были сохранены рабочие места, поэтому у них после возвращения есть возможность устроиться на прежнюю работу. При этом она подчеркнула, что не все пока к этому готовы.

«Кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию», — пояснила чиновница.

Ранее сообщалось, что с СВО вернулись 137 тысяч российских военнослужащих. Глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков отмечал, что им необходимо оказать помощь с переобучением и поиском работы «так, чтобы доходы семьи не упали».

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