Разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и миллионов рублей

22-летняя жительница Магнитогорска лишилась квартиры и 3 млн руб из-за аферистов

22-летняя жительница Магнитогорска поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и нескольких миллионов рублей. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что с ней связался неизвестный, представившийся оператором сотовой связи. Собеседник рассказал, что у нее заканчивается срок действия сим-карты, и предложил продлить договор на обслуживание номера дистанционно. Поверив ему, россиянка продиктовала код, который пришел ей в смс-сообщении.

Через некоторое время ей позвонил лжесотрудник госуслуг, рассказавший, что некие злоумышленники, которые получили доступ к ее личному кабинету, пытаются продать ее квартиру. Чтобы спасти имущество, он предложил продать его и перевести деньги на «безопасный» счет. Вскоре аферисты нашли риелтора, не подозревавшего о замысле преступников, который помог девушке избавиться от квартиры. Получив более трех миллионов рублей за продажу жилья, жительница Магнитогорска отправила их по указанным реквизитам. После того, как в квартиру заселился новый собственник, а мнимые помощники перестали отвечать на звонки и сообщения, россиянка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В пресс-службе уточнили, что из-за потери жилья ей пришлось переехать к родственникам.

Ранее сообщалось, что 72-летняя россиянка осталась квартиры на Васильевском острове из-за мошенников.

