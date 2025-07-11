Редкое явление озарило небо российского региона

Над Челябинской областью пролетел метеор и озарил небо ярким светом

В ночь на пятницу, 11 июля, над Челябинской областью пролетел метеор и озарил небо ярким светом. О редком явлении в российском регионе сообщает 74.RU в своем Telegram-канале.

Вспышку на небе камеры видеонаблюдения зафиксировали в 1:54 по местному времени (10 июля в 23:54 мск). На кадрах видно, как небо внезапно озаряется ярким светом, а потом появляется огненный шар, который тут же сгорает, оставляя за собой светящийся хвост.

«К таким новостям южноуральцы, правда, уже равнодушны», — отметили авторы публикации с отсылкой к падению метеорита в Челябинске в 2013 году.