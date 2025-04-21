В небе над Дубаем пронесся загадочный огненный шар

Пролетевшее в небе над Дубаем огненное НЛО сняли на видео

Российские туристы в Дубае сняли на видео, как в небе над городом пронесся загадочный огненный шар. Неопознанный летающий объект (НЛО) мог оказаться сгорающим в земной атмосфере метеором, передает Telegram-канал Shot, в котором опубликовали кадры.

По словам россиян, вечером они ужинали в отеле Le Royal Méridien Beach Resort & SPA, в это время они заметили в небе объект, будто охваченный пламенем, который пролетел и скрылся из вида спустя полминуты. «В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30-40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказали туристы.

Звуков взрыва после этого не последовало, оперативные службы в ОАЭ также не передавали информацию о происшествиях.

Ранее на Украине раскрыли тайну летавшего над Львовом НЛО. Оказалось, что в небе заметили тестовый полет самолета-разведчика ACS-890 с системой радиолокации, который Киеву передала Швеция.