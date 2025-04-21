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20:56, 21 апреля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли тайну летавшего над Львовом НЛО

«Страна.ua»: Над Львовом прошел тестовый полет самолета-разведчика ACS-890
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Swedish defence ministry

Украине передали первый из двух обещанных шведских самолетов-разведчиков ACS-890 с системой радиолокации, борт совершил тестовый полет над Львовом. Тайну летавшего на западе страны неопознанного летающего объекта (НЛО) раскрыло в Telegram издание «Страна.ua».

«В Минобороны Швеции считают, что эти самолеты предоставят Украине совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки», — говорится в публикации.

Отмечается, что борт способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров, а также может быть интегрирован в оборонительную систему вместе с американскими истребителями F-16.

21 апреля в небе над Львовом был замечен НЛО с позывным Welcome. Объект появился в небе над Львовом в 11:41 по местному времени, а траектория его полета напоминала пятиконечную звезду.

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