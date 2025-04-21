В небе над Украиной заметили рисующее пятиконечную звезду НЛО с позывным Welcome

Flightradar24: Над Львовом заметили НЛО с позывным Welcome

Над западом Украины днем в понедельник, 21 апреля, был замечен неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщил сервис Flightradar24 на своей странице в X.

«Самый отслеживаемый полет на данный момент — НЛО с позывным Welcome, недалеко от Львова, Украина», — говорится в публикации.

Уточняется, что НЛО появилось в небе над Львовом в 11:41 по местному времени (совпадает с московским). Траектория его полета напоминала пятиконечную звезду.

Ранее над Киевом взошла кровавая Луна. Атмосферный эффект был замечен над украинской столицей в середине марта.