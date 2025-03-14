Над Киевом взошла кровавая Луна, на атмосферный эффект обратили внимание жители украинской столицы, передает УНИАН.
«Над Киевом сейчас восходит огромная кровавая луна янтарного цвета», — пишет агентство со ссылкой на местные паблики.
В феврале прошлого года бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) засняли на камеру бесшумный неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска. Украинские военные зафиксировали объект над линией фронта с помощью дрона Mavic. Заснявший видео аппарат находился на высоте более 150 метров над уровнем моря.