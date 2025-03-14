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00:45, 15 марта 2025Бывший СССР

Над Киевом взошла кровавая Луна

Жители Киева обратили внимание на кровавую Луну над столицей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Над Киевом взошла кровавая Луна, на атмосферный эффект обратили внимание жители украинской столицы, передает УНИАН.

«Над Киевом сейчас восходит огромная кровавая луна янтарного цвета», — пишет агентство со ссылкой на местные паблики.

В феврале прошлого года бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) засняли на камеру бесшумный неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска. Украинские военные зафиксировали объект над линией фронта с помощью дрона Mavic. Заснявший видео аппарат находился на высоте более 150 метров над уровнем моря.

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