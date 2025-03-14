Жители Киева обратили внимание на кровавую Луну над столицей

Над Киевом взошла кровавая Луна, на атмосферный эффект обратили внимание жители украинской столицы, передает УНИАН.

«Над Киевом сейчас восходит огромная кровавая луна янтарного цвета», — пишет агентство со ссылкой на местные паблики.

В феврале прошлого года бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) засняли на камеру бесшумный неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска. Украинские военные зафиксировали объект над линией фронта с помощью дрона Mavic. Заснявший видео аппарат находился на высоте более 150 метров над уровнем моря.