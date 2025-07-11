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09:29, 11 июля 2025Силовые структуры

Росгвардия показала на видео уничтожение танка и самоходки ВСУ

В Сумской области уничтожение Росгвардией техники ВСУ показали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Сумской области уничтожение спецназом Росгвардии боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба Росгвардии.

На кадрах, снятых системой видеонаблюдения дрона-камикадзе, видно, как БПЛА сначала заметили спрятанный в лесополосе танк, который удалось подорвать. В объектив второго дрона попала самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», двигавшаяся по полю вдоль леса. Ее также удалось уничтожить

В ведомстве отметили, что использование росгвардейцами ударных дронов на оптоволокне позволяет уничтожать технику противника даже в условиях активного применения средств РЭБ.

Ранее на видео показали, как российские войска ударом дрона уничтожили танк Leopard 2A6 Вооруженных сил Украины в Сумской области.

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