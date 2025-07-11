Россиян напугали горящими кондиционерами

Бойко: кондиционер в случае перегрева может загореться

Кондиционер, как и любая другая техника, может загореться при неправильной работе. Об этом «Вечерней Москве» заявил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Любая техника может подвергнуться различным внешним воздействиям, например, скачкам напряжения. Кондиционеры также подвержены риску, потому что их редко ремонтируют. Эксперт призвал уделять внимание обслуживанию техники — она должна быть регулярной. Причиной возгорания также может стать скачок напряжения.

Эксперт также напомнил, что у каждого предмета бытовой техники есть свой ресурс работы. По его словам, кондиционеры находятся в группе риска при жаре.

Ранее россиян предупредили, что от сильно жары могут сломаться холодильники. Это может произойти из-за высокой температуры воздуха, недостаточной вентиляции помещения и интенсивной работы компрессора.