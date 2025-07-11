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15:31, 11 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о поломке бытовой техники из-за жары

Эксперт по технике Ратников: Холодильник может сломаться из-за жары
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Холодильник может сломаться на жаре из-за высокой температуры воздуха, недостаточной вентиляции помещения и интенсивной работы компрессора. Об этом «Вечерней Москве» заявил предприниматель, эксперт по электронике и бытовой технике Егор Ратников.

На жаре компрессору приходится работать более интенсивно, потреблять больше энергии, поэтому он и элементы системы охлаждения могут не справиться с высокой нагрузкой и выйти из строя, особенно если техника уже старая. К перегреву устройства может привести попадание прямых солнечных лучшей, если холодильник стоит у окна. Нагрузку на устройство также может оказывать уплотнитель, который не прилегает полностью и обеспечивает доступ теплого воздуха.

Понять, что холодильник вышел из строя, можно по нескольким признакам: высокая температура в холодильнике, сильный шум, треск или щелчки, а также образование льда или конденсата на стенках.

Ранее россиян предупредили, что на фоне экстремально высоких температур платежи за электроэнергии могут вырасти на 5-15 процентов. Если пользоваться кондиционерами и другими устройствами для охлаждения, энергопотребление может вырасти на 20-30 процентов.

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