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13:09, 11 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о росте трат из-за жары

Эксперт Аверьянов: Платежи за электроэнергию в жару вырастут на 5-15 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: РИА Новости

На фоне экстремально высоких температур платежи за электроэнергию у россиян могут вырасти на 5-15 процентов. О росте трат из-за жары предупредил гендиректор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в таких погодных условиях россияне часто пользуются кондиционерами и другими устройствами для охлаждения — в результате энергопотребление растет на 20-30 процентов.

«Для коммерческого сектора, где используются более мощные системы охлаждения, рост потребления может быть еще более значительным. Рост оплаты за электроэнергию в таких условиях может составить от 5 до 15 процентов в зависимости от региона и структуры энергоснабжения», — уточнил Аверьянов.

Регионам, где достаточно большой процент энергии получают из возобновляемых источников, легче переживать такие периоды — солнечные электростанции в жару демонстрируют повышенную выработку, пояснил эксперт.

Ранее россиянам назвали самый простой способ охладить квартиру без кондиционера — для этого можно использовать лед и вентилятор.

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