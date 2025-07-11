Россиян предупредили о росте трат из-за жары

Эксперт Аверьянов: Платежи за электроэнергию в жару вырастут на 5-15 процентов

На фоне экстремально высоких температур платежи за электроэнергию у россиян могут вырасти на 5-15 процентов. О росте трат из-за жары предупредил гендиректор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в таких погодных условиях россияне часто пользуются кондиционерами и другими устройствами для охлаждения — в результате энергопотребление растет на 20-30 процентов.

«Для коммерческого сектора, где используются более мощные системы охлаждения, рост потребления может быть еще более значительным. Рост оплаты за электроэнергию в таких условиях может составить от 5 до 15 процентов в зависимости от региона и структуры энергоснабжения», — уточнил Аверьянов.

Регионам, где достаточно большой процент энергии получают из возобновляемых источников, легче переживать такие периоды — солнечные электростанции в жару демонстрируют повышенную выработку, пояснил эксперт.

Ранее россиянам назвали самый простой способ охладить квартиру без кондиционера — для этого можно использовать лед и вентилятор.