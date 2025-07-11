Россиянам назвали самый простой способ охладить жилье без кондиционера

Врач Бережанский: Вентилятор и лед помогут заменить кондиционер в квартире

Охладить жилье без кондиционера помогут вентилятор и лед. Самый простой способ спастись от жары в доме или квартире назвал россиянам врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский, пишет aif.ru.

«Тут работает чистая физика: вентилятор притягивает теплый воздух, направляет его на лед, а лед поглощает тепло из воздуха. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх, а сверху воздух опять попадает в вентилятор», — пояснил эксперт.

Однако есть у этого метода и риски, предупредил Бережанский. Из-за неравномерного охлаждения в помещении будут образовываться холодные зоны — резкие перепады температур чреваты простудными заболеваниями. Кроме того, повышенная влажность может вызвать обострение хронических заболеваний легких.

В место кусочков льда врач посоветовал использовать бутылку с замороженной водой. «В дальнейшем нужно только менять бутылки. А еще можно переносить такой "кондиционер" из комнаты в комнату», — заключил Бережанский.

Ранее Роспотребнадзор призвал работодателей сократить рабочий день в жару. Такое требование выдвинули компаниям, в офисах которых невозможно поддерживать комфортную температуру в 24-25 градусов.