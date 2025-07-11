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12:47, 11 июля 2025Экономика

Россиян предупредили об аресте за купание в фонтанах

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За купание в фонтане грозит наказание вплоть до ареста
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За купание в фонтанах россиянам грозит наказание вплоть до ареста. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

Если человек просто залез в фонтан, чтобы освежиться, его могут оштрафовать на 500 рублей — это будет считаться порчей имущества. «Если его действия сочтут нарушением общественного порядка, штраф может составить до 2500 рублей, а в некоторых случаях даже привести к аресту на 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ», — уточнил Бондарь.

Эксперт добавил, что из-за купания фонтаны могут сломаться — так появится риск коммунальных аварий или травм для самих купающихся. «Ремонт таких сооружений ложится на бюджет города, то есть на всех нас. Так что лучше поискать более безопасные и законные способы охладиться, например посетить городской пляж или бассейн», — заключил Бондарь.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор ягод из Красной книги или тех, что растут в заповедных местах. При сборе краснокнижных плодов в особо крупном объеме или для продажи предусмотрен штраф в миллион рублей, до 480 часов обязательных и до двух лет принудительных работ. А если сбор таких ягод был групповым, участникам грозит лишение свободы на срок от 4 до 9 лет.

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