Россиянин год насиловал свою малолетнюю падчерицу

В Чувашии осудили мужчину за изнасилование малолетней падчерицы

В Чувашии осудили мужчину за изнасилование малолетней падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, в период с апреля 2024 года по март 2025-го 44-летний житель Мариинского Посада регулярно насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Злоумышленника задержали после обращения матери девочки в правоохранительные органы. Следствие собрало достаточную доказательную базу, а также показания свидетелей, потерпевшей и заключения экспертиз.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и взыскал в пользу потерпевшей моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что иностранец совращал российскую школьницу в общественном транспорте.