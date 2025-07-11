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16:13, 11 июля 2025Силовые структуры

Россиянин растлил трехлетнюю падчерицу коллеги под видом игры

РЕН ТВ: Мужчина растлил 3-летнюю девочку, находясь в гостях у коллеги
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мужчина пришел в гости к коллеге и растлил его трехлетнюю падчерицу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, в момент приставания к ребенку мужчина находился в состоянии опьянения. Под предлогом игры он сажал девочку к себе на колени и трогал за интимные места, а вечером захотел остаться с ней ночевать на диване. Родители выгнали гостя, а мать ребенка обратилась в полицию.

Силовики задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело. Он уже признал свою вину.

Ранее в Москве мужчина получил 19 лет за растление школьницы.

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