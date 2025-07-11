Россиянин растлил трехлетнюю падчерицу коллеги под видом игры

РЕН ТВ: Мужчина растлил 3-летнюю девочку, находясь в гостях у коллеги

Мужчина пришел в гости к коллеге и растлил его трехлетнюю падчерицу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, в момент приставания к ребенку мужчина находился в состоянии опьянения. Под предлогом игры он сажал девочку к себе на колени и трогал за интимные места, а вечером захотел остаться с ней ночевать на диване. Родители выгнали гостя, а мать ребенка обратилась в полицию.

Силовики задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело. Он уже признал свою вину.

Ранее в Москве мужчина получил 19 лет за растление школьницы.