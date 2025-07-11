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13:39, 11 июля 2025Россия

Россиянин вышел из дома узнать о происходящем и попал под удар ВСУ

RT: ВСУ ударили по дому в Курске в момент, когда из него выходил россиянин
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Курска вышел из дома узнать о происходящем и попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спасти мужчину не удалось, сообщает RT.

Россиянину было 73 года. Как рассказал один из его соседей, взрыв произошел прямо перед домом пенсионера.

«Он, видимо, выходил из дома, чтобы посмотреть, что случилось, и как раз его в дверях [застало]», — отметил собеседник издания.

По его словам, сначала был слышен звук, похожий на едущий мопед, а затем «огненный шар прилетел в постройку». Соседи, которые рядом находились, начали тушить возникший пожар. «Подбежали — у кого шланги были, кто ведрами. После этого, минуты через полторы, раздался еще один взрыв», — вспомнил он.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник, 7 июля, ВСУ ударили по пляжу в Курске реактивными дронами «Пекло». В результате атаки пострадали мать с ребенком, последнего спасти не удалось.

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