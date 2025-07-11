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04:14, 11 июля 2025Россия

Раскрыто состояние спасенной пятилетним ребенком при атаке ВСУ матери

Хинштейн: Состояние спасенной пятилетним Толей при атаке ВСУ матери тяжелое
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Спасенная пятилетним ребенком при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляже в Курской области мать находится в тяжелом состоянии. Подробности сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, мать Анатолия находится в НИИ им. Склифосовского, ей трудно передвигаться. Хинштейн созвонился с женщиной и выразил свои соболезнования. Руководство области отметило, что не оставит без поддержки родных и близких всех, кто стал жертвой атаки ВСУ.

Вечером 7 июля украинские войска ударили по пляжу в Курске реактивными дронами «Пекло». В результате атаки пострадали мать с ребенком. Им на помощь бросились сотрудники развлекательной зоны и вызвали Росгвардию. Хинштейн пообещал, что ВСУ заплатят за свои действия самую высокую и жестокую цену.

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