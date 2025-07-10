Хинштейн заявил о жестокой цене для ВСУ за удар по пляжу в Курске

Хинштейн об ударе по пляжу в Курске: ВСУ заплатят самую жестокую цену

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заплатят самую жестокую цену. Так удар украинских войск по пляжу в Курске прокомментировал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Тех, кто так цинично и бесчеловечно атакует мирное население, невозможно назвать людьми. Нет никаких сомнений, что они заплатят за свои действия самую высокую и жестокую цену!» — написал он.

Чиновник добавил, что в Курской областной больнице на данный момент находятся еще пять человек, пострадавших в результате атаки ВСУ.

Вечером 7 июля украинские войска ударили по пляжу в Курске реактивными дронами «Пекло». В результате атаки пострадали мать с ребенком. Им на помощь бросились сотрудники развлекательной зоны и вызвали Росгвардию. Силовики оцепили место. Спустя 15 минут дрон сдетонировал в скоплении людей. Около 10 граждан получили травмы, четверых спасти не удалось.