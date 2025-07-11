Российскую комедию переснимут в Египте

В Египте снимут ремейк российской комедии «Холоп»

В Египте снимут ремейк популярной российской комедии «Холоп». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на сценариста оригинальной картины Дарью Грацевич, которая выступает консультантом проекта.

Во время фестиваля «Горький fest» Грацевич поделилась подробностями готовящегося ремейка хитового фильма с Милошем Биковичем в главной роли. Она также уточнила, что это первая зарубежная версия комедии, в создании которой она лично принимает участие.

«Сейчас работаем с египетским автором. Консультирую, чтобы ничего не было потеряно, чтобы формат работал. Конечно, там другой менталитет и культура. За шутки и местный колорит отвечает местный автор, я лишь наблюдатель», — заявила Дарья.

На данный момент свои версии «Холопа» уже снимали кинокомпании Франции, Турции, Казахстана и Монголии.

В 2020 году стало известно, что комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко обошла по кассовым сборам «Движение вверх» Антона Мегердичева и стала самым кассовым фильмом в истории российского кино.