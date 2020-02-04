«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия «Холоп» Клима Шипенко обошла по кассовым сборам «Движение вверх» Антона Мегердичева. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 4 февраля.

Отмечается, что «Холоп» заработал в прокате в России и других странах СНГ более 3 миллиардов 44 миллионов рублей. Комедия стала самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката. Лидером на российском рынке остается картина Джеймса Кэмерона «Аватар» (3 миллиарда 640 миллионов рублей).

В начале 2020-го сообщалось, что «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.

Сюжет фильма выстроен вокруг Гриши, сына крупного бизнесмена, который попадает в XIX век и становится конюхом. Однако путешествие во времени оказывается психологическим экспериментом, устроенным ради перевоспитания персонажа.

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