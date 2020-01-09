Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории

Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники. Занимающаяся прокатом ленты компания «Централ партнершип» назвала ее «самой кассовой за всю историю российского проката», передает ТАСС.

По сюжету «Холопа» сын крупного бизнесмена Гриша попадает в XIX век и становится конюхом. Однако путешествие во времени оказывается психологическим экспериментом, устроенным ради перевоспитания персонажа. В картине снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко и Иван Охлобыстин.

В июле 2019 года сообщалось, что фильм «Покемон. Детектив Пикачу» собрал в мировом прокате 436 миллионов долларов и стал самой кассовой лентой, снятой по мотивам видеоигры.

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