Российский фильм-рекордсмен установил новый рекорд в Китае

Российский фильм «Движение вверх» побил несколько рекордов в китайском прокате. Об сказано на сайте министерства культуры России.

Драме Антона Мегердичева присвоили рейтинг 9,4 — самую высокую оценку из всех зарубежных картин. Кроме того, фильм стал самым кассовым российским кинопродуктом и второй по сборам спортивной драмой в истории проката в Китае.

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«Фильм посмотрели более 2,5 миллиона человек. Мы собрали в прокате 13 миллионов долларов. Прокат стартовал 13 июня и уже закончился, но для него было феноменально то, что фильм шел более четырех недель», — объяснил Вадим Верещагин, гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип».

В январе 2018-го картина «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом за всю историю российского кинематографа. Кассовые сборы фильма с Владимиром Машковым превысили два миллиарда рублей. Спортивный блокбастер стал первой российской лентой, преодолевшей эту отметку за всю историю отечественного проката.

Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла «непобедимую сборную США», считавшуюся фаворитом на протяжении 36 лет.

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