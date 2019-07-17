«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр

Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» собрал в мировом прокате 436 миллионов долларов и стал самой кассовой лентой, снятой по мотивам видеоигры. Об этом сообщает The Verge.

Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов. Лента снята по мотивам серии компьютерных игр Warcraft. До «Варкрафта» рекорд удерживала картина 2010 года «Принц Персии: Пески времени» режиссера Майка Ньюэлла.

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«Покемон. Детектив Пикачу» Роба Леттермана основан на франшизе Pokémon и видеоигре «Детектив Пикачу» 2016 года. В фильме снялись Джастис Смит и Кэтрин Ньютон. Покемона Пикачу озвучил Райан Рейнольдс. Картина вышла в 2019 году.

В марте 2018-го портал Vulture составил антирейтинг фильмов, снятых по мотивам видеоигр. Худшей лентой критики признали «Постал» немецкого режиссера Уве Болла. Лучшей экранизацией видеоигры кинокритики посчитали вышедшую в 1995-м «Смертельную битву» Пола Андерсона по мотивам Mortal Kombat.

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