Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 11 июля 2025Мир

Рубио рассказал о встрече Трампа с одним из самых влиятельных мировых лидеров

Госсекретарь США Рубио: Есть высокая вероятность встречи Трампа с Си Цзиньпином
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonatan Ernst / Reuters

Существует высокая вероятность того, что глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР проведут встречу, однако конкретные даты и место возможных переговоров находятся на стадии согласования. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Bloomberg.

«Обе стороны очень хотят это сделать. Я думаю, что шансы на проведение такой встречи очень высоки (...). Мы обязательно найдем дату и время, которые устроят обе страны», — отметил дипломат.

Рубио уточнил, что возможные переговоры глав государств могут состоятся после встречи госсекретаря со своим китайским коллегой Ван И, которая «рассматривается как прелюдия» к возможному саммиту Трампа и Си Цзиньпина.

Ранее Марко Рубио и Ван И провели переговоры на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Куала-Лумпуре. Американский дипломат охарактеризовал встречу как «очень конструктивную и позитивную».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уже несколько дней в Подмосковье массово досматривают грузовики. В них ищут дроны. Что известно?

    Козловского обвинили в получении денег от стран НАТО

    Россиянам покажут выступления популярных артистов в прямом эфире

    Молодой человек закопанной в лесу российской студентки сделал признание

    Россиянка получила отек гортани из-за подушки для сна

    В Индии отец застрелил 25-летнюю дочь-теннисистку

    Трампа заподозрили в двойной игре

    Пролетающий над Киевом пассажирский самолет сняли на видео

    Ким Кардашьян продефилировала в серьгах за 29 миллионов рублей

    Россиянин разозлился на дочь-школьницу и сломал ей ногу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости