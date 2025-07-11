Рубио рассказал о встрече Трампа с одним из самых влиятельных мировых лидеров

Госсекретарь США Рубио: Есть высокая вероятность встречи Трампа с Си Цзиньпином

Существует высокая вероятность того, что глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР проведут встречу, однако конкретные даты и место возможных переговоров находятся на стадии согласования. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Bloomberg.

«Обе стороны очень хотят это сделать. Я думаю, что шансы на проведение такой встречи очень высоки (...). Мы обязательно найдем дату и время, которые устроят обе страны», — отметил дипломат.

Рубио уточнил, что возможные переговоры глав государств могут состоятся после встречи госсекретаря со своим китайским коллегой Ван И, которая «рассматривается как прелюдия» к возможному саммиту Трампа и Си Цзиньпина.

Ранее Марко Рубио и Ван И провели переговоры на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Куала-Лумпуре. Американский дипломат охарактеризовал встречу как «очень конструктивную и позитивную».

