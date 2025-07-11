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21:34, 11 июля 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о мешающих спасению жителей дома в Алешках дронах ВСУ

Сальдо: Дроны ВСУ мешают спасать жителей дома в Алешках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Десятки людей в городе Алешки находятся под завалами дома, обрушившегося после украинского авиаудара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», — заявил он.

По словам губернатора, в дом попали две бомбы противника. Здание практически уничтожено. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели пока не могут приступить к разбору завалов из-за украинских беспилотников. Сальдо пообещал сообщить о мерах по спасению людей после того, как начнется разбор завалов.

Ранее в Госдуме заявили, что украинская армия решила увеличить масштаб обстрелов по жилым домам, вымещая таким образом бессильную злобу. Противник чувствует свою слабость и наносит удары по зданиям, чтобы наказать бывших соотечественников, которые проживают в Алешках.

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