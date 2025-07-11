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19:11, 11 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на авиаудар ВСУ по жилому дому в Алешках

Депутат Колесник: Ударами по жилым домам ВСУ вымещают бессильную злобу на Россию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Украинская армия решила увеличить масштаб обстрелов по жилым зданиям, вымещая таким образом бессильную злобу, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли авиаудар по жилому пятиэтажному дому в городе Алешки Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, в результате атаки украинской армии пятиэтажка обрушилась. Под завалами оказались люди.

Депутат заявил, что украинская армия чувствует свою слабость и наносит удары по жилым домам, чтобы наказать своих же бывших соотечественников, которые проживают в Алешках. Таким образом они пытаются показать, что будет с теми, кто остался в России и стал ее гражданином, добавил он.

«Ошибкой это уже не назвать, наносят удары, чтобы запугать людей. Показывают свою террористическую сущность, это все связанные вещи. Возможно, таким образом пытаются показать продолжение террористической операции «Паутина», объявленной националистическими формированиями против русских граждан. Но с террористами у нас разговор короткий», — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по приграничью Курской области. В результате пострадали четыре жителя деревни Суходол Беловского района.

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