В Херсонской области обрушилась жилая пятиэтажка после авиаудара ВСУ

Сальдо: В Алешках обрушилась жилая пятиэтажка после авиаудара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли авиаудар по жилому пятиэтажному дому в городе Алешки Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам главы Херсонской области, в результате атаки украинской армии пятиэтажка обрушилась. Под завалами оказались люди. На место выехали оперативные службы.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — подтвердил Сальдо.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по приграничью Курской области. В результате пострадали четыре жителя деревни Суходол Беловского района.