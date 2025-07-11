Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:13, 11 июля 2025Бывший СССР

В Херсонской области обрушилась жилая пятиэтажка после авиаудара ВСУ

Сальдо: В Алешках обрушилась жилая пятиэтажка после авиаудара ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли авиаудар по жилому пятиэтажному дому в городе Алешки Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам главы Херсонской области, в результате атаки украинской армии пятиэтажка обрушилась. Под завалами оказались люди. На место выехали оперативные службы.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — подтвердил Сальдо.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по приграничью Курской области. В результате пострадали четыре жителя деревни Суходол Беловского района.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С самолета сразу на маник». Блогерша похвасталась полетом в закрытый аэропорт Ростова на военном борте с «человеком Кремля»

    Найден легкий способ почувствовать себя счастливее

    Стало известно о потере контроля ВСУ над крупным селом на берегу Днепра

    Названы условия содержания задержанного во Франции российского баскетболиста

    В сети удивились наряду Макрона

    Уникальный экзоскелет представили в российском городе

    В России заявили о байденизации Трампа

    На Украине пожаловались на значительные запасы ракет у ВС России

    «Крыса» пришла на выпускной студентки в российском городе

    Отношения Китая еще с одним торговым партнером накалились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости