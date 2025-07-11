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20:51, 11 июля 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о находящихся под завалами после удара ВСУ по Алешкам

Сальдо: Под разрушенным домом в Алешках находятся десятки людей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Под завалами пятиэтажного дома в Алешках Херсонской области находятся десятки людей. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей. Даже подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно», — рассказал губернатор.

По его словам, провести спасательные работы невозможно, поскольку украинские беспилотники контролируют прилегающую территорию. Он добавил, что в многоэтажку попали две украинские авиабомбы.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что украинская армия решила увеличить масштаб обстрелов по жилым зданиям, вымещая таким образом бессильную злобу. Они пытаются показать, что будет с теми, кто остался в России и стал ее гражданином, добавил он.

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