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11:34, 11 июля 2025Экономика

Семьи с одним ребенком в России бросились тратить маткапитал

«Известия»: Семьи с одним ребенком подали 100 тысяч заявлений на маткапитал
Вячеслав Агапов
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: morrowlight / Shutterstock / Fotodom  

В первом квартале 2025 года семьи с одним ребенком в России бросились тратить маткапитал. Об этом сообщает газета «Известия».

За три месяца семьи подали 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, их число выросло в 23 раза, отмечают в Счетной палате. Общее число заявлений на распоряжение маткапиталом составило 483 тысячи.

Выдача сертификатов при рождении первенца увеличилась только на восемь процентов год к году — до 125 тысяч. Большая часть семей с одним ребенком решили потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий (74 тысячи заявлений) и на образование (20 тысячи).

Как отмечает гендиректор компании «Флип» Евгений Шавнев, тенденция связана с тем, что раньше семьи с одним ребенком чаще откладывали маткапитал на будущее, а в условиях роста цен и ставок решили использовать его сразу, чтобы увеличить первоначальный взнос по ипотеке и сократить сумму кредита. С марта 2025-го маткапитал стало можно потратить на строительство частного дома через эскроу-счета по договору подряда, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В начале июня председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить сумму материнского капитала за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей. Парламентарий напомнила о заявлениях президента России Владимира Путина на заседании Госсовета в конце 2024 года. Тогда российский лидер фокусировал внимание на необходимости поощрения раннего материнства среди россиянок, уточнив, что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка составляет 28-29 лет.

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