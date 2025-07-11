Скандально известный многоженец Сухов признался в насилии над дочерью

Скандально известный многоженец Сухов признался, что бил свою дочь

Скандально известный российский многоженец Иван Сухов признался, что бил свою дочь Анну. О совершенном над ней насилии он рассказал «Комсомольской правде».

По словам отца 30 детей, за время воспитания Анны он несколько раз бил ее ремнем. «Раза три или четыре за всю жизнь это было, но по очень серьезному делу», — заявил Сухов, отметив, что никаких других наказаний больше не использовал.

Сухов скандально прославился после интервью, в котором рассказал о жизни с несколькими женщинами, а также о том, что на содержания всех детей и жен тратит не более 75 тысяч рублей, причем в эту сумму входят расходы на квартпату.

Россиян возмутил тот факт, что Сухов с рождения сватает дочерей другим многоженцам и запрещает женам распоряжаться деньгами без его ведома, лишая их права самостоятельно и без обсуждения с ним купить даже воду или мороженое.

После интервью отца дочь Сухова заявила о двух случаях сексуализированного насилия со стороны отца и сообщила, что тот делал похожие вещи и с другими дочерьми, но «не так жестко, как с ней». Она согласилась пройти процедуру проверки на детекторе лжи с полиграфологом Романом Устюжаниным, и тот подтвердил правдивость ее слов.