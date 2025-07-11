Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:28, 11 июля 2025Экономика

Собянин рассказал о планах по реновации в Москве

Собянин: Все стареющие жилые дома постепенно войдут в программу реновации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вся стареющая жилая застройка Москвы постепенно войдет в программу реновации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит РИА Новости.

«У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придет коммунизм и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались», — сказал он. По словам мэра, многие 9- и 12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции еще хуже хрущевских. Он добавил, что если мы хотим, чтобы Москва была вечно молодым и современным городом, нужно не только застраивать промзоны. Нужно еще и оставлять за спиной устаревший жилой фонд, который постепенно превращается в трущобы.

Ранее стало известно, что реновация в Москве помогает бороться с изменениями климата. Благодаря замене старого московского фонда удается сократить вредные выбросы, связанные с энергопотреблением. При строительстве новых объектов применяются передовые и энергосберегающие технологии. Снижаются объемы вредных выбросов и за счет развития транспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он позволит Путину поделить мир». Что известно о «сером кардинале» Пентагона, который выступает против помощи Украине?

    Родители отбили шестилетнего сына у похитителя и попали на видео

    Москвич попал в полицию из-за четырех пачек презервативов

    Раскрыта оптимальная калорийность завтрака

    Гроб покончившего с собой Старовойта открыли перед погребением

    Анастасия Ивлеева снялась в деревне без бюстгальтера

    Гроб с телом бывшего министра транспорта Старовойта привезли на кладбище

    В России назвали бредом планы «коалиции желающих» патрулировать Украину

    Девушка экс-министра транспорта Старовойта приехала на его похороны и попала на видео

    Стало известно об ударе по военкомату в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости