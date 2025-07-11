Собянин рассказал о планах по реновации в Москве

Собянин: Все стареющие жилые дома постепенно войдут в программу реновации

Вся стареющая жилая застройка Москвы постепенно войдет в программу реновации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит РИА Новости.

«У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придет коммунизм и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались», — сказал он. По словам мэра, многие 9- и 12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции еще хуже хрущевских. Он добавил, что если мы хотим, чтобы Москва была вечно молодым и современным городом, нужно не только застраивать промзоны. Нужно еще и оставлять за спиной устаревший жилой фонд, который постепенно превращается в трущобы.

Ранее стало известно, что реновация в Москве помогает бороться с изменениями климата. Благодаря замене старого московского фонда удается сократить вредные выбросы, связанные с энергопотреблением. При строительстве новых объектов применяются передовые и энергосберегающие технологии. Снижаются объемы вредных выбросов и за счет развития транспорта.