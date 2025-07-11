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00:57, 11 июля 2025Мир

США решили догнать Россию и Китай в сфере беспилотников

Fox News: Пентагон намерен догнать Россию и Китай в сфере беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rich-Joseph Facun / Reuters

США решили ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере. Соответствующее распоряжение отдал лава Пентагона Пит Хегсет, передает телеканал Fox News.

Он снял ряд бюрократических сложностей и отменил ограничения, мешающие инновациям. Министр обороны США отметил, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке показали ключевую роль беспилотников в современной войне. По его оценке, Соединенные штаты выйдут в лидеры в данной сфере к 2027 году.

Хегсет призвал командиров относиться к небольшим беспилотникам как к расходному оружию, а не как к самолетам высокого класса. Согласно документу, офицеры в звании полковника и капитана смогут впервые самостоятельно закупать и испытывать беспилотники, в том числе созданные при помощи 3D-печати.

Ранее сообщалось, что ведомые дроны, которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) разрабатывают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, совершат полеты летом 2025 года. Ведомые дроны CCA будут летать вместе с истребителями пятого поколения F-35. Беспилотники смогут выполнять разведывательные и ударные задачи. Кроме того, они будут нести системы радиоэлектронной борьбы.

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