США увеличили помощь Украине в 2026 году

Комитет Сената США одобрил помощь Украине в размере 500 млн долларов на оборону

Комитет Сената США по делам вооруженных сил проголосовал за оборонный бюджет 2026 года, в котором одобрил помощь Украине на нужды обороны в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

«Комитет Сената по вооруженным силам одобрил помощь в области безопасности Украине в размере 500 миллионов долларов в рамках проекта Закона о национальной обороне на 2026-й финансовый год, который также ограничивает вывод из эксплуатации самолетов А-10», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, Закон о национальной обороне (NDAA), принятый Комитетом Сената по вооруженным силам 9 июля 2025 года 26 голосами «за» и 1 «против», включает положение о продлении Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине до 2028 года, увеличивая утвержденное финансирование с 300 миллионов долларов в 2025 году до 500 миллионов долларов.

Уточняется, что законопроект будет рассмотрен законодателями в ближайшие месяцы. При этом Нижняя Палата представителей сохранила в своей версии поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов.

Ранее сенаторы-республиканцы встревожились несогласованностью действий между Белым домом и Пентагоном по вопросу приостановки поставок некоторых боеприпасов Украине. Они уточнили, что это не та ситуация, когда можно позволить шефу Пентагона, его помощнику или заместителю действовать без согласования с президентом США.