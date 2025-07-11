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16:33, 11 июля 2025Мир

В Сенате США забили тревогу из-за помощи Украине

The Hill: Сенаторы-республиканцы встревожены несогласованностью по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Сенаторы-республиканцы встревожились несогласованностью действий между Белым домом и Пентагоном по вопросу приостановки поставок некоторых боеприпасов Украине. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.

«Речь не просто о беспокойстве, а о настоящей тревоге. Ведь мы говорим не о продаже малых объемов оружия какой-нибудь стране в Африке, это Украина (...). Это не та ситуация, когда можно позволить шефу Пентагона, его помощнику или заместителю действовать без согласования с президентом США», — приводит издание слова сенатора-республиканца на правах анонимности.

По мнению другого источника, произошедшее говорит о наличии «явных косяков» на всех уровнях власти. Согласно данным авторов материала, глава Пентагона Пит Хегсет приостановил некоторую военную помощь Киеву из-за «недопонимания того, что на самом деле хотел сделать с этим оружием» глава Белого дома Дональд Трамп.

1 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. Отмечается, что решение принял заместитель министра обороны по военно-политическим вопросам Элбридж Колби. Чиновник никого не уведомил о своих планах прекратить поставки Киеву.

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