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23:25, 11 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о планируемом запуске БПЛА «Герань-2»

На Украине ожидают запуск Россией более 500 БПЛА «Герань-2»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мониторинговые паблики на Украине ожидают запуск Россией в ночь на 12 июля более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2». Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

«Украинские мониторинговые ресурсы "ожидают" сегодня ночью более 500 БПЛА-камикадзе "Герань-2"», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в результате налета «Гераней» на украинскую столицу были поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о попаданиях по целому ряду промышленных предприятий, задействованных в цепочках украинского военно-промышленного комплекса, в том числе по цехам «Меридиана» и «Аналитприбора».

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