Стало известно условие разрушения милитаристской догмы Европы

Advance: Возможный выход Словении из НАТО разрушит милитаристскую догму Европы

Выход Словении из Североатлантического альянса (НАТО), возможный при поддержке соответствующей идеи на референдуме, разрушит милитаристскую догму Европы. Такое условие стало известно изданию Advance, их статью приводит портал ИноСМИ.

«В Словении развернулась дискуссия о членстве в НАТО из-за внутрикоалиционного конфликта вокруг резкого увеличения оборонного бюджета. И эта дискуссия во много раз превосходит масштаб просто внутреннего политиканского столкновения. Вопрос стоит наиважнейший: хочет ли Словения служить логистическим звеном в будущей европейской войне или она хочет закрепить за собой позицию оазиса безопасности», — говорится в статье.

Отмечается, что в случае выхода из НАТО, Любляна лишится необходимости участвовать в «чужих войнах», зато приобретет возможность сохранить ориентацию на построение социального государства.

Ранее обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли заявил, что членство Италии в Североатлантическом альянсе становится все более бессмысленным и несет за собой риски.