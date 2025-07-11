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15:15, 11 июля 2025Силовые структуры

Сторонник ЛГБТ поплатится за венчание трансгендеров в России

В Петербурге оштрафовали сторонника ЛГБТ, венчавшего трансгендеров
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге привлек к ответственности сторонника ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), который пытался создать собственную религиозную общину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Речь идет об Александре Хмелеве (внесен в список иноагентов в России). По данным канала, он пытался организовать в городе религиозную общину, а также проводил исповеди и крещения, не имея на то официальных полномочий. Кроме того, Хмелев венчал представителей ЛГБТ-движения и убеждал своих «прихожан» примкнуть к экстремистским взглядам.

Сегодня его признали виновным в публичных действиях, дискредитирующих Российскую армию, из-за роликов на YouTube и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. По данным канала, в отношении Хмелева также решается вопрос о возбуждении других дел — по статьям о создании экстремистского сообщества и публичной пропаганде нетрадиционной идеологии.

Ранее в Кургане был задержан безработный мужчина-трансгендер (движение ЛГБТ, международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), который подозревается в экстремизме.

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