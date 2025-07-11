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11:34, 11 июля 2025Силовые структуры

Суд наказал призывавшего истреблять русских семьями россиянина

В Смоленской области призывавшему истреблять русских дали 2 года и 5 месяцев
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Смоленской области жителю Десногорска дали два года и пять месяцев за радикальные призывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, мужчина регулярно делал различные радикальные призывы, в частности, предлагал физически уничтожить все руководство России. Кроме того, он активно выступал против проведения специальной военной операции (СВО) и предлагал физически «уничтожать русских семьями».

Согласно приговору, после завершения срока в колонии осужденный не имеет права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение трех лет.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения местного жителя Дмитрия Денисова, опубликовавшего в соцсети оскорбляющие президента России посты.

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