Суд Парижа оправдал назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку

Суд Парижа оправдал назвавшую жену Макрона Брижит мужчиной журналистку Рей

Апелляционный суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом в социальной сети X заявил адвокат Рей Франсуа Данглеан.

«Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей», — сообщил он.

Отмечается, что теперь Рей намерена подать иск против жены главы Франции с обвинением в мошенничестве.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая, что Брижит Макрон является биологическим мужчиной, рассказала о необычной просьбе главы США Дональда Трампа. По ее словам, американский президент просил «не форсировать эту тему».

