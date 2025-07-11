Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 11 июля 2025Мир

Трамп уклонился от ответа на вопрос о якобы ударе по украинской больнице

Трамп не стал комментировать сообщения о якобы ударе по больнице на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу сотрудником СМИ прокомментировать сообщения о якобы имевшем место ударе России по одной из украинских больниц. Интригующий ответ политик дал перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас.

«Вы кое-что увидите», — отметил он.

В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что российские Вооруженные силы (ВС) не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Несколькими днями ранее на Украине вновь обвинили Россию в причастности к удару по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Максим Буякевич обратил внимание на фотографии и видеозаписи с места ЧП. По его словам, они доказывают, что «Охматдет» была поражена вследствие падения ракеты, запущенной из ЗРК NASAMS,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа ввести санкции против России

    Назван возможный кандидат на должность посла Украины в США

    Трамп уклонился от ответа на вопрос о якобы ударе по украинской больнице

    Автобус столкнулся с грузовиком

    Автомобиль въехал в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП в Москве

    В российском поселке пенсионерам пришлось замерзать в выданной властями квартире

    Стало известно условие разрушения милитаристской догмы Европы

    Американский генерал призвал НАТО увеличить число ракет для сдерживания России

    В небе над Украиной зафиксировали десятки БПЛА

    Россиян предупредили об опасном солнце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости