Убийство полковника СБУ связали с внутриукраинскими разборками

Политолог Шеслер: Убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками

Убийство полковника СБУ Ивана Воронича может быть связано с внутриукраинскими разборками. О возможной причине устранения украинского высокопоставленного военного сообщила политолог Лариса Шеслер в разговоре с газетой «Взгляд».

По ее словам, Воронич был оперативником из центра специальных операций — это не столь видный человек, нежели член Верховной Рады. К расправе над ним сейчас пытаются привлечь российскую сторону, однако политолог сочла, что все кроется во внутриукраинских разборках. Шеслер пояснила, что сейчас разные структуры Киева борются в том числе за освоение западных средств.

Политолог подметила, что СБУ — одна из тех структур, которая полноценно погрязла во взяточничестве на Украине. По мнению Шеслер, уже не удивительно, что представители этой системы имеют множество врагов, и «один из таковых — это бизнес». Украинские силовики, напомнила она, готовы пойти на шантаж против местных предпринимателей.

Помимо этого, существует и некая «крыша» СБУ для некоторых «ухилянтов», или иными словами — уклонистов. Также ведомство постоянно «соперничает» за деньги из Европы с ГУР и Минобороны Украины. «Так что на Украине могли найтись желающие устранить таких деятелей, как Воронич, который, скорее всего, был замешан в разные схемы», — указала Шеслер.

О том, что в Киеве расправились с полковником СБУ Иваном Вороничем, стало известно в четверг, 10 июля. Неизвестный приблизился к старшему оперативнику одного из отделов ведомства, совершил пять прицельных выстрелов и затем скрылся. Позднее издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского разведчика Романа Червинского указало, что Воронич «создавал много проблем» для России.