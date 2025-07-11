Расходы на развитие российской электроники урезали в пять раз

Минпромторг решил урезать расходы на развитие российской электроники в пять раз

Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в 2026 году столкнется с резким сокращением финансирования. Об этом со ссылкой на презентацию Минпромторга сообщает «Коммерсантъ».

В 2024 году расходы на нее составляли 26,5 миллиарда рублей, в 2025-м их урежут на 12,1 миллиарда, а в 2026-м — на 9,5 миллиарда, до 4,9 миллиарда рублей.

Замгендиректора по работе с органами власти производителя оборудования Т8 Александр Сенюков уверяет, что субсидии, на которые шли средства, пользовались спросом, так что столь существенное сокращение станет для отрасли серьезным ударом.

Другой собеседник издания в крупном производителе электроники уверен, что планы по производству и проектированию продукции придется сокращать. По его мнению, секвестр программы напрямую связан с оптимизацией расходов бюджета, который сталкивается с падением нефтегазовых доходов и ростом дефицита.

При этом участники рынка опровергают позитивные отчеты министерства по развитию отрасли. Так, в презентации указано, что объем производства радиоэлектроники в 2024 году вырос на 27,5 процента, до 3,3 триллиона рублей, а инвестиции в основной капитал — на 67,7 процента.

Глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский подчеркнул, что с середины 2024 года объемы производства радиоэлектроники падают. В том числе рынок электронных компонентов упал на 15 процентов, и процесс продолжается.

Ранее СМИ выяснили, что льготное финансирование кредитов для российских производителей электроники, в рамках которого средства выделяли в 2022-2024 годах, заморожено.