Утку-мандаринку с утятами спасли на набережной в российском городе

«Телепорт»: Утку-мандаринку с утятами спасли на набережной в Благовещенске

В Благовещенске местные жители и сотрудники МЧС спасли краснокнижную утку-мандаринку с десятью утятами, которые застряли на набережной. Об этом сообщает «Телепорт».

Уточняется, что птицы покинули свое гнездо в российском городе и хотели добраться до водоема, однако на берегу Амура их поджидала бетонная преграда. Спасатели вместе со специалистами управления по охране животного мира помогли им.

Ранее ухаживания самцов утки-мандаринки за самкой в Приморье попали на видео. На размещенных кадрах видно, как самцы гоняют друг друга по водоему, распушив перья.