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16:40, 9 апреля 2025Моя страна

Ухаживания самцов утки-мандаринки за самкой в Приморье попали на видео

Нацпарк «Земля леопарда» показал кадры ухаживаний самцов утки-мандаринки
Мария Винар

Ухаживания самцов утки-мандаринки за самкой в Приморье попали на видео. Соответствующие кадры показал Telegram-канал национального парка «Земля леопарда».

На размещенных кадрах видно, как самцы гоняют друг друга по водоему, распушив перья. При этом самка (в ролике она буровато-серого цвета) наблюдала за происходящими боями.

Авторы канала отметили, что после того, как она выберет себе спутника, образуется пара на всю жизнь. В странах Восточной Азии данные птицы являются символом супружеской верности. «Это не просто инстинкт, это целая история любви, написанная самой природой. В этой истории есть место и соперничеству, и, конечно же, верности, ведь утки-мандаринки моногамны», — отметили сотрудники нацпарка.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Владикавказа родился дикобраз редкого цвета.

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