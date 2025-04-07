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16:26, 7 апреля 2025Моя страна

В российском зоопарке родился дикобраз редкого цвета

В зоопарке Владикавказа родился дикобраз редкого белого цвета
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Вячеслава Мильдзихова

В зоопарке Владикавказа родился дикобраз редкого цвета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российского города Вячеслав Мильдзихов.

У пары дикобразов на свет появились два детеныша. Один из них оказался белого цвета. «Специалисты отмечают, что это невероятно редкий случай», — заявил Мильдзихов.

По его словам, через десять дней станет ясно, является ли детеныш альбиносом. «Как отмечают зоологи, в естественной среде обитания альбиносы часто становятся легкой добычей хищников из-за своей выделяющейся внешности. В зоопарке малышу ничего не угрожает», — подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что новосибирский зоопарк обзавелся новым постояльцем — альпакой с необычным окрасом.

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